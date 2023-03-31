Глава МАГАТЭ после визита в ЗАЭС может поехать в Россию для переговоров 31 марта, 05:28 Рафаэль Гросси на ЗАЭС (Фото:Fredrik Dahl/IAEA/Handout via REUTERS)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после визита в ЗАЭС может отправиться в Москву.



Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что глава МАГАТЭ "решительно настроен продолжать дипломатические усилия", чтобы сделать станцию безопасной и предотвратить катастрофу.

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Он приехал в ЗАЭС накануне, 29 марта. Он планировал увидеть изменения ситуации на станции, пообщаться с атомщиками и выступить гарантом ротации членов постоянной миссии МАГАТЭ. Она работает там с сентября прошлого года.

Перед визитом Гросси МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг нее. По словам гендиректора, агентство ищет «поведенческое», а не «территориальное» решение, предусматривающее обязательство не атаковать станцию и не использовать ее для атак.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что международные организации пока не могут разрешить ситуацию с Запорожской АЭС, поэтому нужно искать другие механизмы.

Крупнейшую атомную электростанцию в Европе — Запорожскую АЭС — российские оккупанты захватили после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Постройки ЗАЭС были повреждены обстрелами РФ в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. Оккупанты обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города.

Инфографика: NV