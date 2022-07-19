«Демократия должна защищать себя». Президент Латвии пообещал поддержать закон о лишении гражданства за поддержку агрессии РФ 19 июля, 20:33 У жителей Латвии, которые поддерживают войну РФ против Украины, смогут отобрать гражданство (Фото:pmlp.gov.lv)

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что поддержит поправки в закон страны о лишение гражданства сторонников военных преступлений России против Украины.

«Если Сейм примет решение, тогда понятно, что это изменение закона, которое очевидно необходимо», — сказал он в интервью RTVI.

Он отметил, что россияне, которые живут в Латвии, должны занять определенную позицию.

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«Людей, которые считают, что целая нация украинцев не должна существовать, очень сложно объединить с нашей демократией. Если такие взгляды выражаются словами или действиями конечно демократия должна защищать себя. И, по-моему, это позиция всех демократических стран», — сказал он.

Сейм Латвии 21 апреля поддержал предложенные Министерством юстиции поправки к Закону о гражданстве, обеспечивающие правовую основу для лишения гражданства лиц, поддерживающих военные преступления.

Согласно этим поправкам гражданство могут отнять только у лиц с двойным гражданством. В настоящее время документ находится на рассмотрении в латвийском Сейме.

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