Ким Чен Ын приказал военным усилить учения для «настоящей войны» 10 марта, 02:58 Ким Чен Ин (Фото:KCNA via REUTER)

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал военным усилить учения для «настоящей войны». Это случилось после наблюдения за огневыми штурмовыми учениями.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское информационное агентство KCNA.



По словам северокорейского лидера, проведенные учения доказали способность Северной Кореи противостоять «актуальной войне».

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Перед этим, 9 марта, военные Южной Кореи сообщали о том, что КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря.

На опубликованных северокорейским информационным агентством KCNA фотографиях видно, что минимум шесть ракет были запущены одновременно.

В KCNA заявили, что подразделение, подготовленное для «ударных миссий», произвело «мощный залп по намеченным водам» и продемонстрировало свою способность «противодействовать актуальной войне».

«(Ким) подчеркивал, что огневые штурмовые подразделения должны быть строго подготовлены для наибольшего совершенства при выполнении двух стратегических задач, то есть, во-первых, для сдерживания войны, а во-вторых, для захвата инициативы в войне, путем неуклонного усиления различных имитационных учений для настоящей войны», — говорится в сообщении KCNA.