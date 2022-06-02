Глава Интерпола опасается, что переданное Украине оружие после войны может оказаться в руках преступников 2 июня, 21:16 Цей матеріал також доступний українською Противотанковые ракеты Javeline (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Оружие, отправленное западными партнерами в Украину, может попасть в руки преступников после окончания войны, считает глава Интерпола Юрген Шток.

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Об этом сообщает The Guardian.

«Как только умолкнут пушки, придет нелегальное оружие. Мы знаем это по многим другим театрам боевых действий», — сказал Шток.

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Он убежден, что преступные группы пытаются использовать хаос и доступность оружия, которое используется в Украине.

«Оно будет доступно на криминальном рынке и создаст проблемы. Ни одна страна или регион не могут справиться с этим изолированно, потому что эти группы действуют на глобальном уровне», — подчеркнул он.

Глава Интерпола добавил, что оружие может попасть не только в Европу, но и на другие континенты и призвал членов Интерпола помочь отследить его.

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