Глава Интерпола опасается, что переданное Украине оружие после войны может оказаться в руках преступников

2 июня, 21:16
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Противотанковые ракеты Javeline (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Противотанковые ракеты Javeline (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Оружие, отправленное западными партнерами в Украину, может попасть в руки преступников после окончания войны, считает глава Интерпола Юрген Шток.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Об этом сообщает The Guardian.

«Как только умолкнут пушки, придет нелегальное оружие. Мы знаем это по многим другим театрам боевых действий», — сказал Шток.

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Он убежден, что преступные группы пытаются использовать хаос и доступность оружия, которое используется в Украине.

«Оно будет доступно на криминальном рынке и создаст проблемы. Ни одна страна или регион не могут справиться с этим изолированно, потому что эти группы действуют на глобальном уровне», — подчеркнул он.

Глава Интерпола добавил, что оружие может попасть не только в Европу, но и на другие континенты и призвал членов Интерпола помочь отследить его.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Оружие Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Интерпол Война в Украине

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