Путин «слишком уверен», что сможет захватить Украину — ЦРУ 27 февраля, 06:40 Уильям Бернс (Фото:POLITIC2DAY/Twitter)

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский диктатор Владимир Путин «слишком уверен» в своих возможностях захватить Украину.



Об этом сообщает CBS.

Бернс отметил, что убедился в этом во время встречи в ноябре с представителем российской разведки, который «проявил чувство дерзости и высокомерия».

Видео дня

Бернс назвал этот разговор «достаточно грустным», подчеркнув, что это демонстрирует убеждение Путина в возможностях уничтожить украинцев и сломать Европу.

Читайте также: В Минобороны Испании назвали Путина угрозой для человечества