Путин «слишком уверен», что сможет захватить Украину — ЦРУ
Уильям Бернс (Фото:POLITIC2DAY/Twitter)
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский диктатор Владимир Путин «слишком уверен» в своих возможностях захватить Украину.
Об этом сообщает CBS.
Бернс отметил, что убедился в этом во время встречи в ноябре с представителем российской разведки, который «проявил чувство дерзости и высокомерия».
Бернс назвал этот разговор «достаточно грустным», подчеркнув, что это демонстрирует убеждение Путина в возможностях уничтожить украинцев и сломать Европу.