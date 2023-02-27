Путин «слишком уверен», что сможет захватить Украину — ЦРУ

27 февраля, 06:40
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Уильям Бернс (Фото:POLITIC2DAY/Twitter)

Уильям Бернс (Фото:POLITIC2DAY/Twitter)

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский диктатор Владимир Путин «слишком уверен» в своих возможностях захватить Украину.

Об этом сообщает CBS.

Бернс отметил, что убедился в этом во время встречи в ноябре с представителем российской разведки, который «проявил чувство дерзости и высокомерия».

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Бернс назвал этот разговор «достаточно грустным», подчеркнув, что это демонстрирует убеждение Путина в возможностях уничтожить украинцев и сломать Европу.

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https://www.youtube.com/watch?v=WJA5RPFUS2o
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Владимир Путин ЦРУ Война в Украине Уильям Бернс Война России против Украины

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