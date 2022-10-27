Угроза ядерного удара. Глава ЦРУ Уильям Бернс в октябре тайно посетил Киев

27 октября, 02:50
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Уильям Бернс в Киеве встречался с президентом Владимиром Зеленским (Фото:avay_entezar/Twitter)

Уильям Бернс в Киеве встречался с президентом Владимиром Зеленским (Фото:avay_entezar/Twitter)

Директор ЦРУ Уильям Бернс в начале октября тайно посетил Украину, проведя встречи с президентом Владимиром Зеленским и другими чиновниками.

Об этом сообщает CNN.

«Находясь там, он подтвердил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе против российской агрессии, включая непрерывный обмен разведывательными данными», — сообщил источник телеканала в руководстве США.

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Журналисты телеканала считают, что поездка была связана с опасениями США на фоне российского ядерного шантажа. Власти США считают, что угроза применения диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия является самой высокой с 24 февраля.

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23 октября глава минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Шойгу выражал «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы». Позже Шойгу звонил министрам Китая и Индии и также распространял фейк о «грязной бомбе».

В Офисе президента и МИД Украины отвергли лживые обвинения Шойгу. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и тот согласился направить экспертов на украинские мирные объекты, где, согласно фейкам российской пропаганды, разрабатывают «грязную бомбу».

Партнеры Украины подчеркнули, что не верят российским фейкам, но выразили обеспокоенность, что это может быть подготовкой РФ к «операции под чужим флагом».

https://www.youtube.com/watch?v=b8qf6Em4Scc
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   ЦРУ Война в Украине Владимир Зеленский Ядерный шантаж Уильям Бернс Война России против Украины

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