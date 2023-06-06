Губернатор Белгородской области признал, что не контролирует Новую Таволжанку 6 июня, 00:07 Разрушения в Новой Таволжанке (Фото:Freedom Of Russia Legion/via REUTERS)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что власти РФ не могут попасть в село Новая Таволжанка.



Об этом сообщает Радио Свобода.

«Сегодня мы пока что туда войти не можем, зная, что около 100 человек (там) находилось по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию. Надеюсь, как только ситуация изменится, мы сможем вернуться к тому, чтобы убедить людей покинуть населенный пункт», — заявил Гладков.

Видео дня

1 июня российские добровольцы объявили об очередном рейде в Белгородской области страны-агрессора. 4 июня они снова заявили, что с боями заходят в пригород Шебекино Белгородской области.



5 июня бойцы Российского добровольческого корпуса сообщили, что «уже который день» полностью контролируют российское село Новая Таволжанка на территории Белгородской области.

По словам губернатора Гладкова, в Новой Таволжанке остается примерно 100 человек.

