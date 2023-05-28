Губернатор Белгородской области заявил, что попал под обстрел во время заезда в Шебекино

28 мая, 01:30
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Разрушения в Шебекино Белгородской области (Фото:Жесть Белгород/Telegram)

Разрушения в Шебекино Белгородской области (Фото:Жесть Белгород/Telegram)

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что попал под обстрел пытаясь заехать в Шебекино.

«Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице», — заявил Гладков.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Белгородская область

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