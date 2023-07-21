«Крыша» перестала работать. Почему задержали Гиркина и как Путин боится своих больше, чем Украину — Левин 21 июля, 22:22 NV Премиум Диктатор Владимир Путин и преступник-блогер Игорь Гиркин (Фото:Коллаж NV)

Военного преступника Игоря Гиркина (Стрелкова) задержали, обвиняют по статье экстремизм.

Почему российский диктатор Владимир Путин боится своих же, в эфире Radio NV рассказал офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин.

— Давно не было понятно, как же Гиркин ходит на свободе, потому что вещи, которые он писал, в том числе о Путине, никому еще не позволяли. Насколько вам кажется важным это событие?

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— Пока рано говорить. Надо посмотреть, чем это закончится. Может его задержали и отпустят. А, может быть, этот весь клуб рассерженных патриотов начнут сейчас собирать, как грибы после дождя. Пока рано об этом говорить.

Но очевидно, что или «крыша» перестала работать, которая у них была, или просто некоторая информация поступила российским силовикам.

— Сообщают о том, что один из бывших наемников ЧВК Вагнер вроде бы написал на него какой-то донос. Но Гиркин (Стрелков) и так у себя в телеграме называл Путина ничтожеством. Это, мне кажется, переходит определенные границы в путинской вертикали. Создается впечатление, что критические голоса, которые говорили, что российская армия что-то делает не так, приглушены, придушены. Пригожина, кажется, в Беларуси. Спартака перевели в Сирию. Возможно, в Кремле хотят единого голоса, как вы считаете?