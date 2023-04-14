Донос на военного преступника. В России требуют проверить Гиркина по статье о «дискредитации» армии РФ 14 апреля, 12:17 Военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) (Фото:Telegram Гиркина)

В России написали донос на военного преступника и бывшего главаря террористов «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова), его требуют проверить по статье о «дискредитации» российской армии, сообщают российские Telegram-каналы.

В соцсетях сообщают, что на Гиркина написала донос жительница Новосибирска — из-за его стримов и публикаций в соцсетях, в которых Стрелков критиковал армию РФ.

Mash связался с женщиной, которая пожаловалась на Стрелкова.

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«Зачем мне говорить с журналистами, я сама при погонах», — сказала она.

По ее словам, «у нее есть вопросы к Стрелкову».

По информации канала Shot, доноc написала жительница Москвы. Ей не понравились не только посты с критикой армии РФ, но и то, что Стрелков якобы «собирает деньги» «на нужды» войны, однако «не отчитывается», куда они идут.

Сам Гиркин заявил, что он «никаких официальных бумаг из органов МВД не получал и, поэтому, комментировать, в общем, пока и нечего».

По словам военного преступника, он будет «вести себя, говорить, поступать точно также, как вел себя до настоящего момента» и «запугать» его не получится.