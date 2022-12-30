Гиркин прогнозирует потерю Россией «и Крыма, и Кубани, и не только» — видео 30 декабря, 16:40 Террорист Игорь Гиркин обвинил в провале в Украине главу минобороны РФ Сергея Шойгу (Фото:Скриншот видео t.me/strelkovii)

Российский военный преступник Игорь Гиркин считает, что в случае поражения РФ в войне против Украины она потеряет контроль не только над захваченными у нее территориями, но и над рядом своих собственных регионов.

Такой прогноз он сделал в обнародованном у себя в соцсетях видео.

«И Кубань будет оккупирована, и Сочи будет оккупирован, и Крым будет оккупирован (освобожден — ред.). И не только. Все, что будет „вкусно“ уважаемым западным, и не только, партнерам — все будет оккупировано», — поделился Гиркин своим пророчеством.

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По его словам, причиной этого является то, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник генштаба Валерий Герасимов превратили российскую армию «в парадно-выходное учреждение для проведения фейерверков и праздников».

«Если не заменить вора Шойгу и кретина начальника генерального штаба, то война будет проиграна», — подытожил бывший главарь террористов «ДНР».

На фоне провала российской армии в Украине он также угрожает кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву помешать удрать ему в Израиль после падения кремлевского режима.