«Есть телевизор и холодильник». Террориста Гиркина отправили в СИЗО Лефортово 24 июля, 07:43 Военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Об этом сообщил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, передает Интерфакс.

«Вчера мы посетили СИЗО-2 ФСИН России, более известное как Лефортово, и зашли в камеру Игоря Гиркина», — сказал он.

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По словам Мельникова, Стрелков находится в двухместной камере, у него есть телевизор и холодильник, он уже воспользовался библиотекой.

Мельник заявил, что Стрелков отказался комментировать условия содержания в СИЗО, но «признаков морального или физического давления выявлено не было».

В пятницу, 21 июля, российский суд решил арестовать военного преступника Игоря Стрелкова (Гиркина) на два месяца — до 18 сентября.

Обвинения выдвигались на основании двух постов Гиркина в Telegram. В одном он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма российскими войсками, в другом — о невыплате зарплаты военным. Его обвиняют в призывах к экстремизму. Террористу и военному преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Гиркин сейчас находится в международном розыске по делу об уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. В отношении него был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.

Российский террорист Игорь Гиркин публично критиковал диктатора Владимира Путина.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что арест Гиркина может быть публичным проявлением перестройки баланса сил в Кремле, вероятно, не в пользу ФСБ РФ, в которой служил сам Гиркин.