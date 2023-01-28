Гиркин отказался воевать в составе ЧВК Вагнера после угроз Пригожина

28 января, 23:57
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Гиркин отказался воевать в составе ЧВК Вагнера (Фото:Скриншот видео с телеграм-канала Гиркина)

Гиркин отказался воевать в составе ЧВК Вагнера (Фото:Скриншот видео с телеграм-канала Гиркина)

Бывший главарь российских боевиков на Донбассе военный преступник Игорь Гиркин ( Стрелков) отказался от предложения другого путинского террориста Евгения Пригожина участвовать в войне против Украины в составе ЧВК Вагнер.

Об этом Гиркин написал в своем телеграм-канале. Он рассказал, что якобы рассматривал возможность воевать в составе ЧВК Вагнера, которой руководит Пригожин, и даже обсуждал возможную встречу по этому поводу в связи с чем он пообещал в течение двух суток «выдвинуться в Луганск для личной беседы».

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«Однако последнее публичное выступление господина Пригожина, в котором раздался поток самой откровенной лжи в мой адрес, полностью исключает возможность моего участия в этой ЧВК. Я не смогу служить под руководством человека, который открыто обвинил меня в измене России. Не говоря уже о грязных оскорблениях, которыми эти обвинения сопровождались. Точка», — заявил Гиркин.

Ранее в сети появилось видеообращение Пригожина к Гиркину, в котором тот обвиняет бывшего главаря российских боевиков на Донбассе в том, что он «сдал Славянск», «брал деньги у Ахметова» и «бросил пацанов» и неоднократно его обругивает.

Пригожин обещает бросить Гиркина в самый жаркий ад, чтобы тот доказал свою надежность, и угрожает «поссать на его лицо» в случае, если он попытается скрыться с поля боя.

Два дня назад, 26 января, Пригожин предложил Гиркину возглавить одну из группировок штурмовиков ЧВК Вагнер, воюющих против Украины. В ответ террорист заявил, что «готов рассмотреть» это предложение.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Игорь Гиркин Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины вагнеровцы

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