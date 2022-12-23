Гиркин обещает не дать Соловьеву сбежать в Израиль после поражения РФ — видео 23 декабря, 12:34 Игорь Гиркин считает поражение РФ весьма вероятным (Фото:Скриншот видео taxfreelt/Twitter)

На фоне своего конфликта с кремлевским пропагандистом Владимиром Соловьевым российский террорист Игорь Гиркин угрожает не дать ему сбежать из РФ после ее поражения в войне против Украины.

Об этом он заявил в обнародованном в соцсетях видео.

Ранее Соловьев высмеял бывшего главаря «ДНР» за его фиаско в Украине, заявив, что тот «обо*рался», после чего сбежал назад в Россию.

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В свою очередь Гиркин пообещал, что постарается помешать ему удрать в Израиль после падения кремлевского режима.

«Если наши генералы будут воевать так, как они воевали все эти 10 месяцев, у нас есть все шансы проиграть эту войну. И, если вы все еще рассчитываете отсидеться, если не на озере Комо, где у вас арестовали пару ваших вилл, а в Израиле, я бы, конечно, сделал все, чтобы вы не успели туда удрать», — заявил военный преступник.