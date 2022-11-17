Осужденные по делу MH17 должны выплатить €16 миллионов компенсаций — решение суда

17 ноября, 18:17
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Представители стороны обвинения в зале суда 17 ноября (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Представители стороны обвинения в зале суда 17 ноября (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Признанные виновными по делу о крушении MH-17 Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко должны выплатить 16 млн евро компенсаций родственникам погибших.

«В общей сложности речь идет о более чем 16 миллионах евро, которые должны выплатить Дубинский, Гиркин и Харченко», — заявил во время оглашения приговора судья Хендрик Стейнхаус.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=6kVWt8cC56I&t=1s

17 ноября Окружной суд Гааги приговорил Игоря Гиркина, Леонида Харченко и Сергея Дубинского к пожизненному заключению.

Гиркин, Дубинский и Харченко были признаны виновными в убийстве 298 раз – каждого пассажира и члена экипажа МН17. Еще одного фигуранта дела Олега Пулатова суд оправдал.

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Суд решил, что нет доказательств того, что Пулатов лично причастен к преступлениям, инкриминируемым обвинением. Поэтому, по мнению суда, его следует оправдать.

Гиркин, Дубинский и Харченко — виновны по обеим обвинениям — убийствам и действиям, которые привели к падению самолета.

Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненное заключение для всех обвиняемых.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 находившихся на борту человек.

В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, в которую вошли представители России. В июле 2015 года Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования крушения Boeing Малайзийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет был сбит с ЗРК Бук, который был доставлен на Донбасс с территории России.

Инфографика: НВ

В начале 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем подозреваемым по делу о крушении рейса MH17 над Донбассом.

Среди подозреваемых: Сергей Дубинский (позывной Хмурый), Игорь Гиркин (позывной Стрелков), Олег Пулатов (позывной Гюрза), Леонид Харченко (позывной Крот).

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Игорь Гиркин MH17 Приговор Компенсация

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