Шел вертикально вниз. Появилось новое видео с моментом падения самолета Пригожина 25 августа, 23:06 Место падения самолета Пригожина, 23 августа 2023 года (Фото:Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS)

В пятницу, 25 августа, местные жители Тверской области страны-агрессора выложили новые видео с падением самолета погибшего владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РБК.

На видео заметно, что бизнес-джет Пригожина Embraer-135 падает вниз резко и практически вертикально.

Также росСМИ обнародовало кадры с поля, где упал самолет Пригожина. По словам местных жителей, после авиакатастрофы экстренные службы сразу оцепили район падения и отправили за ограничительную ленту всех непричастных к осмотру места авиакатастрофы.

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Гибель Евгения Пригожина — что известно

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Инфографика: NV

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человеком сложной судьбы».

В Пентагоне также считают вероятным, что Пригожин мертв, но не готовы сейчас это подтвердить.

В пятницу, 25 августа, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что возможная смерть главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина является доказательством того, что российскому диктатору Владимиру Путину «нельзя доверять».