Войска РФ не могут быстро менять подход и реагировать на неудачи на поле боя из-за большого числа погибших офицеров — разведка Британии 8 мая, 11:04 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Передовая дислокация российских офицеров в войне против Украины привела к непропорционально высоким потерям. По этой причины войска РФ медленно реагируют на неудачи и не могут изменить свой подход на поле боя.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Об этом свидетельствуют данные разведки Великобритании.

Эти проблемы, вероятно, сохранятся, учитывая относительное отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, назначенных вместо убитых, отмечают в британской разведке.



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Там также добавили, что лично присутствовать и руководить операциями на поле боя старших командиров РФ вынудили трудности в командовании и управлении, а также неэффективность действий российских военных на линии фронта.

«Российские командиры редко делегируют оперативные полномочия своим подчиненным, которые, в свою очередь, не получают жизненно важного опыта руководства», — говорится в сообщении.

Однако неясно, привело ли присутствие этих командиров на поле боя к уточнению или изменению оперативной концепции. Ошибочные предположения при планировании и неудачи в устойчивом развитии продолжают подрывать прогресс России, отмечает разведка Великобритании.

Ранее адмирал в отставке Джеймс Ставридис, бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, заявил, что беспрецедентное количество высокопоставленных офицеров, которых Россия потеряла в Украине, — результат «поразительной некомпетентности» российской армии. Ставридис отметил, что за последние два месяца Россия потеряла по меньшей мере 12 генералов.

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