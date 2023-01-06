В РФ осудили героя России за отказ возвращаться на войну против Украины
Роман Каштаков (Фото:Минобороны РФ)
В РФ сержант Роман Каштаков, который получил героя России за «подрыв пяти БМП одним выстрелом», был осужден на два года условно за отказ возвращаться на войну против Украины.
В приговоре суда, который был вынесен еще 28 октября, говорится, что оккупант «принял решение временно не прибывать в зону специальной военной операции в поселок Уразово Белгородской области».
Также из решения суда следует, что зоной военных действий Россия считала собственную территорию уже осенью 2022 года.
Каштаков был осужден по ч. 4 ст. 337 УК РФ (за самовольное оставление места службы).
В марте 2022 года российские пропагандисты писали о «героическом» подвиге оккупанта — якобы он одним выстрелом уничтожил пять БМП украинских военнослужащих. Как всегда, пропагандисты не предоставили никаких доказательств, зато Каштаков стал героем не только их сюжетов, но и страны-террориста России.