В РФ осудили героя России за отказ возвращаться на войну против Украины 6 января, 17:04 Роман Каштаков (Фото:Минобороны РФ)

В РФ сержант Роман Каштаков, который получил героя России за «подрыв пяти БМП одним выстрелом», был осужден на два года условно за отказ возвращаться на войну против Украины.

В приговоре суда, который был вынесен еще 28 октября, говорится, что оккупант «принял решение временно не прибывать в зону специальной военной операции в поселок Уразово Белгородской области».

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Также из решения суда следует, что зоной военных действий Россия считала собственную территорию уже осенью 2022 года.

Каштаков был осужден по ч. 4 ст. 337 УК РФ (за самовольное оставление места службы).

В марте 2022 года российские пропагандисты писали о «героическом» подвиге оккупанта — якобы он одним выстрелом уничтожил пять БМП украинских военнослужащих. Как всегда, пропагандисты не предоставили никаких доказательств, зато Каштаков стал героем не только их сюжетов, но и страны-террориста России.