Германия закроет почти все российские консульства 31 мая, 15:35 Посольство России в Берлине (Фото:Wikimedia)

Министерство иностранных дел Германии в среду, 31 мая, объявило о закрытии четырех российских консульств в Германии. Такое решение принято в ответ на установление Москвой ограничения на количество немецких госслужащих, которым разрешено остаться в России, передает Die Welt.

Сообщается, что Берлин аннулирует лицензии четырех российских консульств. Всего в Германии их пять.

Представитель МИД Германии заявил, что это мероприятие направлено на «создание паритета персонала и структур» между двумя странами.



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До конца года России будет разрешено продолжить работу только одного посольства и одного консульства в Берлине.



27 мая российское правительство ограничило пребывание немецких госслужащих в России. Только 350 из них, включая сотрудников культурных учреждений и школ, могут оставаться в стране.



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Указом Москвы была прекращена работа консульств Германии в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске. Продолжить работу смогут только посольство Германии в Москве и консульство в Санкт-Петербурге.



«Пострадали несколько сотен человек. Хотя приказ касался должностных лиц консульств и посольств, большинство из них были работниками Института культуры имени Гете, а также немецких школ и детских садов», — говорится в сообщении.