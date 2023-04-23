Германия заявила, что выслала российских «дипломатов», чтобы сократить присутствие разведки 23 апреля, 19:07 Флаг Германии (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что приняли решение выслать российских дипломатов, чтобы сократить присутствие разведки.



Об этом сообщает n-tv.

«Фактически в течение последних нескольких недель Берлин ведет переговоры с российской стороной о количестве сотрудников в соответствующих дипломатических представительствах за рубежом с целью сокращения присутствия российских разведчиков в Германии», — сообщили в МИД.

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22 апреля власти Германии приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств из страны. Россия в ответ выслала немецких дипломатов.

Российская пропаганда заявила, что количество высланных из Берлина российских дипломатов составляет более 20 человек. МИД РФ также объявил о высылке более 20 немецких дипломатов из России.