Германия выделит больше 1 миллиарда евро на весенний пакет поддержки Украины 20 января, 16:12 Борис Писториус (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Германия приняла решение выделить более миллиарда евро на весенний военный пакет поддержки Украины.

Об этом сообщил министр обороны страны Борис Писториус.

В частности, новый пакет военной помощи от Берлина будет также касаться и противовоздушной обороны.

Он подчеркнул, что Германия планирует передать Украине подразделение ЗРК Patriot, еще семь САУ Gepard и еще один ЗРК Iris-T SLM с дополнительными управляемыми ракетами.

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Танков в этом пакете военной помощи не будет. Писториус добавил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard, которые просит Украина.

В целом Германия выделила Украине помощи более чем на 3,3 миллиарда евро.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц одобрит передачу Украине немецких танков Leopard, если США одновременно поставят Украине танки Abrams.

Позже президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал позицию канцлера Олафа Шольца в вопросе поставок тяжелого вооружения Украине.