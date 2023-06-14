Германия приняла первую в истории Стратегию нацбезопасности. Наибольшей угрозой назвали Россию 14 июня, 15:06 Канцлер Германии Олаф Шольц с членами своего правительства (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Германия разработала и приняла свою первую Стратегию национальной безопасности в среду, 14 июня. Россию в ней назвали «самой серьезной угрозой для мира».



Об этом сообщают Der Spiegel и DW.

Концепция предусматривает укрепление безопасности по трем основным направлениям:

обороноспособность: цель тратить 2% ВВП на оборону;

жизнеспособность: быстрые действия должны помочь избежать кризисов или смягчить их последствия — речь идет о климате, экосистемах, продовольственной безопасности.

устойчивость: свободно-демократический порядок должен быть лучше защищен от нелегитимного влияния извне; зависимость, в частности, в поставках сырья, нужно уменьшить.



Видео дня

Слева направо: министр финансов Кристиан Линднер, глава МИД Анналена Бербок, канцлер Олаф Шольц, министр обороны Борис Писториус и глава МВД Нэнси Фезер на презентации Стратегии нацбезопасности в Берлине / Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Канцлер Олаф Шольц заявил, что политическая среда страны в сфере безопасности значительно изменилась за последние полтора года, имея в виду развязанную Россией полномасштабную войну против Украины и диверсии на Северных потоках.

Китай в стратегии называют «партнером, системным соперником и конкурентом», Россию — «крупнейшей угрозой для мира и безопасности в евроатлантическом регионе в обозримом будущем».

«Главная задача нашей политики безопасности — гарантировать, чтобы мы могли продолжать жить в нашей стране в мире и свободе. Для этого мы непоколебимо преданы НАТО и ЕС и укрепляем Бундесвер для выполнения его основной миссии — обороны страны и Альянса», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что НАТО обновляет стратегию противодействия России — это крупнейшая реформа со времен холодной войны, которую утвердят во время июльского саммита в Вильнюсе.