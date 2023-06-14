Германия приняла первую в истории Стратегию нацбезопасности. Наибольшей угрозой назвали Россию
Канцлер Германии Олаф Шольц с членами своего правительства (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)
Германия разработала и приняла свою первую Стратегию национальной безопасности в среду, 14 июня. Россию в ней назвали «самой серьезной угрозой для мира».
Об этом сообщают Der Spiegel и DW.
Концепция предусматривает укрепление безопасности по трем основным направлениям:
- обороноспособность: цель тратить 2% ВВП на оборону;
- жизнеспособность: быстрые действия должны помочь избежать кризисов или смягчить их последствия — речь идет о климате, экосистемах, продовольственной безопасности.
- устойчивость: свободно-демократический порядок должен быть лучше защищен от нелегитимного влияния извне; зависимость, в частности, в поставках сырья, нужно уменьшить.
Канцлер Олаф Шольц заявил, что политическая среда страны в сфере безопасности значительно изменилась за последние полтора года, имея в виду развязанную Россией полномасштабную войну против Украины и диверсии на Северных потоках.
Китай в стратегии называют «партнером, системным соперником и конкурентом», Россию — «крупнейшей угрозой для мира и безопасности в евроатлантическом регионе в обозримом будущем».
«Главная задача нашей политики безопасности — гарантировать, чтобы мы могли продолжать жить в нашей стране в мире и свободе. Для этого мы непоколебимо преданы НАТО и ЕС и укрепляем Бундесвер для выполнения его основной миссии — обороны страны и Альянса», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что НАТО обновляет стратегию противодействия России — это крупнейшая реформа со времен холодной войны, которую утвердят во время июльского саммита в Вильнюсе.