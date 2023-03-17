Германия сможет восстановить парк САУ только через три года — СМИ 17 марта, 02:33 Германия передала Украине 14 гаубиц Panzerhaubitze 2000 (Фото:Володимир Омелян/Twitter)

Армия Германии сможет восстановить свой арсенал самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 минимум через три года.

Об этом сообщает Spiegel.

Власти Германии, ранее передавшие ВСУ 14 таких гаубиц, подписали контракт на закупку 10 новых артиллерийских установок на общую сумму 184 млн евро.

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Производитель Krauss-Maffei Wegmann сообщил, что сможет поставить первые шесть гаубиц не раньше 2025 года. Остальные САУ поставят Бундесверу в 2026 году.

Издание отмечает, что руководство страны готово к тому, что контракт не будет выполнен своевременно из-за негативной ситуации на рынке электронных компонентов.

Инфографика: NV