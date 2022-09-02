Тихая гавань для шпионов Путина. Германию захлестнула волна громких расследований о сети агентов РФ, опутавшей страну за спиной спецслужб 2 сентября, 10:15 Сюжет Эксклюзив НВ Бранденбургские ворота в Берлине, неподалеку от которых находится посольство России (Фото:REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)

За последнюю неделю в самых влиятельных немецких СМИ вышли сразу несколько расследований, обнажающих масштаб проникновения российских агентов и диверсантов в структуры Германии, спецслужбы которой годами не считали Россию угрозой.

НВ обобщил и пересказывает три самых важных таких расследования.

Германия как рай для путинских шпионов: большое расследование Spiegel

В конце августа немецкий журнал Spiegel вынес на обложку свежего номера свое большое расследование под названием Путинские диверсанты: как агенты Москвы орудуют в Германии. Авторы объемной публикации анализируют, почему ФРГ оказалась столь доступной страной для спецслужб РФ, а также обобщают новые и известные ранее факты о работе российских шпионов, диверсантов, хакеров и агентов в странах Запада, включая Германию.



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Один из главных выводов, к которому пришли немецкие журналисты — власти Германии годами игнорировали подобные угрозы. «Реакция Германии на московских шпионов долгое время напоминала ее отношение к импорту российского природного газа, — проводит прямую аналогию Spiegel. — В то время как государства Восточной Европы, США и Великобритания годами предупреждали об операциях, проводимых российскими спецслужбами, правительства в Берлине, Париже и Риме предпочитали закрывать глаза на надвигающуюся бурю».

Обложка журнала Spiegel от 27 августа 2022 / Фото: Spiegel

Издание напоминает, что после падения Берлинской стены «стремление к дружбе с Россией» стало значимым фактором для ФРГ. А после терактов 11 сентября 2001 года Федеральная разведывательная служба Германии (BND) даже прекратила свои контрразведывательные операции — считалось, что теперь ФРГ должна сосредоточиться на новом типе врага. Аналогичный тренд коснулся и немецкой внутренней спецслужбы BfV (Федеральное ведомство по охране конституции Германии, подчиняется МВД). Если в конце холодной войны в отделе контрразведки BfV работало почти 400 человек, то затем это число стало резко сокращаться и достигло самого низкого уровня (с 1990 года) в 2014-м году, когда Россия аннексировала Крым. «Фактически отдел сократили вдвое — несмотря на многочисленные предупреждения экспертов по безопасности», — пишет Spiegel. Лишь в прошлом году BfV получила разрешение набрать 350 человек, включая сотрудников контрразведки. До 100 человек планирует привлечь и MAD, служба военной контрразведки Германии.

Представители других западных разведок в комментариях изданию также рассказали о многолетней пассивности немецких коллег и дефиците их внимания к проблеме РФ, который Германии теперь трудно компенсировать. Бывший агент ЦРУ Джон Сайфер вынес суровый вердикт немецкой контрразведке: «Во время моей работы с широким спектром [спец]служб по отслеживанию и защите от российской подрывной деятельности я обнаружил, что немецкие службы гораздо менее полезны и эффективны, чем большинство их европейских коллег, — говорит Сайфер. — Я не припомню какого-либо серьезного сотрудничества».

Аналогичным мнением поделился Марк Полимеропулос, руководивший операциями ЦРУ в Европе и Евразии в 2017—2019 годах. Хотя он раскритиковал и европейские страны в целом: «Будь то кампании по вмешательству в выборы или операции по организации убийств, Россия рассматривала Европу как свою игровую площадку». Полимеропулос говорит, что европейские коллеги раз за разом «оставались глухими» к его предостережениям о секретных операциях Москвы.

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