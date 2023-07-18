Бербок призвала ООН объединить усилия для возвращения домой украинских детей 18 июля, 06:07 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала объединить усилия для возвращения домой детей, которых украла Россия.



Об этом сообщает Укринформ.

«Хочу призвать всех вас объединить усилия с международными организациями, украинскими властями и неправительственными организациями, чтобы расследовать депортации из России и вместе найти способы вернуть этих детей домой», — заявила глава МИД.

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Она подчеркнула, что за более чем 500 дней войны весь мир мог увидеть российские зверства по отношению к мирным гражданам Украины.

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17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

Украина также расследует роль Беларуси в депортации украинских детей, которых Россия принудительно вывозила с оккупированных территорий.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

Инфографика: NV