Включить в 11 пакет санкций ЕС. Германия призвала к применению ограничений против атомной энергетики РФ 15 апреля, 12:12 Атомная электростанция (Фото:Pexels / Pixabay)

Вицеканцлер Германии Роберт Хабек заявил, что правительство страны выступает за введение санкций ЕС против атомной энергетики России.

Об этом сообщает издание DW, ссылаясь на слова Роберта Хабека.



«Мы видели, что Россия целенаправленно использует зависимость в сфере энергетики давления. Поэтому федеральное правительство призвало Еврокомиссию ввести санкции в отношении гражданского атомного сектора. Это должно стать частью следующего санкционного пакета», — заявил вицеканцлер Германии.

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По словам Хабека, странам-членам Евросоюза следует уменьшать зависимость от России, которая, среди прочего, снабжает уран для топливных стержней атомных электростанций и составляет на своей территории радиоактивные отходы.

«Мы уже далеко продвинулись во многих областях, в том числе и в сфере энергетики. Остался только атомный сектор», — подчеркнул вице-канцлер.

Хабек добавил, что лояльное отношение к российской атомной промышленности ничем не может быть оправдано.

«Ядерная технология — исключительно чувствительная сфера, и Россия здесь больше не может восприниматься как надежный партнер», — подчеркнул он.

Вице-канцлер Германии считает, что по вопросу о санкциях в отношении российской атомной энергетики требуется переходный период, «но важно начать и не бояться решительных действий и в этой сфере».