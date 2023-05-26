Посол Германии в Польше признал, что Северные потоки были ошибкой 26 мая, 04:50 Северный поток в данный момент не функционирует (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Посол Германии в Польше Томас Баггер признал, что строительство газопроводов Северный поток и Северный поток 2 было ошибкой.



Об этом сообщает Польское радио.

«Это не означает, что все решения, принятые таким образом, правильные, и я последний человек, который бы сказал, что немцы всегда принимают правильные решения. Северный поток-2, так же, как и Северный поток-1 были ошибкой», — заявил посол.

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Он также прокомментировал роль в политике Ангелы Меркель, которая получила высшую государственную награду.

«Не мое дело толковать намерения федерального президента, но 16 лет правления нельзя сводить к лишь одному решению. Различные федеральные правительства одно за другим привели к ошибке», — заявил посол.

Взрывы на Северных потоках

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.



Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.



В ноябре 2022 года служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатки.

газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые ознакомились с предварительными разведданными США и говорили на условиях анонимности, сообщила, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять «проукраинская группа».

Немецкие СМИ со ссылкой на источники также утверждали, что яхта, которую использовала группа предполагаемых подрывников, принадлежит гражданам Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов. Министр обороны Алексей Резников сказал, что это «довольно странная история, которая не имеет ничего общего с нами».



Министр обороны Германии Борис Писториус призвал воздержаться от преждевременных обвинений. По его словам, диверсия с подрывом трубопроводов могла быть «операцией под чужим флагом», чтобы позже обвинить в этом Украину.