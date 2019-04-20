Германия предложила создать новый ракетный договор Сегодня, 17:41 326 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Генерал Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн заявил о необходимости создания нового договора о контроле за вооружением.

Об этом сообщает Haz.de.

Цорн заявил, что в новом ракетном договоре должно быть большее количество участников.



"Обеспокоен тем, что будет с ракетами средней дальности, если этот договор будет потеряно полностью. Я думаю, что нужно установить новый режим контроля над вооружением. Нужно призвать всех - Россию, США, Китай", - отметил Цорн.



23 января МИД России отверг ультиматум США по Договору о ликвидации ракет. В частности, США потребовали от Москвы избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность.



Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.