#
Иван Яковина
Область тьмы
Зоя Казанжи
Украина, думаешь у нас получится?
Татьяна Ворожко
Как понять, что вас зомбируют
Леонид Кравчук
Главный результат выборов
Спецтема: Выборы президента Украины

Германия предложила создать новый ракетный договор

Сегодня, 17:41
326
Цей матеріал також доступний українською
Германия предложила создать новый ракетный договор - фото

НВ

Генерал Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн заявил о необходимости создания нового договора о контроле за вооружением.

Об этом сообщает Haz.de.

Цорн заявил, что в новом ракетном договоре должно быть большее количество участников.

"Обеспокоен тем, что будет с ракетами средней дальности, если этот договор будет потеряно полностью. Я думаю, что нужно установить новый режим контроля над вооружением. Нужно призвать всех - Россию, США, Китай", - отметил Цорн.

23 января МИД России отверг ультиматум США по Договору о ликвидации ракет. В частности, США потребовали от Москвы избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность.

Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.

Теги:   Баллистические ракеты Германия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Геополитика

Сегодня, 19:48

img
Президент Украины подписал указ о вопросах европейской и евроатлантической интеграции
Футбол

Сегодня, 19:17

img
После вылета из Лиги чемпионов от Тоттенхэма Ман Сити с Зинченко совершил реванш и стал лидером АПЛ - видео
Страны

Сегодня, 02:48

img
Состояние Билла Гейтса превысило 100 миллиардов долларов

Выбор редакции

События

Сегодня, 14:30

img
Осужденные и оккупированные. Что происходит с тысячами заключенных, после начала войны оказавшимися в руках "Л/ДНР"
Культура

Сегодня, 08:55

img
По воле божьей и фестиваль короткометражек. Главные кинопремьеры недели
Страны

Сегодня, 08:49

img
Обожженный шедевр. Какие ценности сгорели в соборе Парижской Богоматери и что удалось спасти - инфографика

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться