Министр обороны Германии Писториус пообещал защиту странам Балтии 7 марта, 14:27 Писториус посетил Литву (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

Министр обороны Германии Борис Писториус посетил Литву, во время визита он пообещал полную поддержку и солидарность странам Балтии.

Наши партнеры по НАТО могут на нас рассчитывать, потому что мы твердо поддерживаем наших союзников… Безопасность Литвы — это также наша безопасность, поэтому это взаимодействие так важно", — написал он в Twitter.

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Во время своего визита он также посетил учения Griffin Lightning. Писториус подчеркнул важность присутствия Германии на восточном фланге НАТО.

Как сообщает DW, на данный момент в Литве находятся около 1450 немецких солдат, включая бригаду, которая принимает участие в учениях. В Вильнюсе он провел переговоры с военным и политическим руководством страны.

Ранее о поддержке стран Балтии заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Это прозвучало на фоне продолжающегося полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В конце 2022 года стало известно, что США намерены увеличить постоянное военное присутствие в странах Балтийского региона — Эстонии, Латвии и Литве. В частности, в Эстонию направили взвод РСЗО HIMARS и пехотную роту, а также примут участие в формировании в стране дивизии НАТО.

