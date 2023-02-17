Бундесвер показал фото обучения украинцев работе с ЗРК Patriot 17 февраля, 02:35 ЗРК Patriot (Фото:Бундесвер)

Вооруженные силы Германии показали, как украинские военные учатся работе с зенитно-ракетными комплексами Patriot.

Фото: Бундесвер

"Мотивация высока, потому что все знают, о чем идет речь", - заявил немецкий офицер.



Фото: Бундесвер

Как только обучение завершится, системы Patriot будут доставлены в Украину.



Фото: Бундесвер

В январе в США прибыли первые военнослужащие ВСУ по обучению работе с американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot. Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что ВСУ научат использованию Patriot через десять недель.

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21 декабря США объявили о пакете помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, который впервые включает ЗРК Patriot. Также 5 января правительство Германии подтвердило, что передаст Украине Patriot.

20 января Нидерланды сообщили, что готовы передать Украине два ЗРК Patriot с ракетами и запчастями.

Инфографика: NV