Бундесвер показал фото обучения украинцев работе с ЗРК Patriot
ЗРК Patriot (Фото:Бундесвер)
Вооруженные силы Германии показали, как украинские военные учатся работе с зенитно-ракетными комплексами Patriot.
"Мотивация высока, потому что все знают, о чем идет речь", - заявил немецкий офицер.
Как только обучение завершится, системы Patriot будут доставлены в Украину.
В январе в США прибыли первые военнослужащие ВСУ по обучению работе с американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot. Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что ВСУ научат использованию Patriot через десять недель.
21 декабря США объявили о пакете помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, который впервые включает ЗРК Patriot. Также 5 января правительство Германии подтвердило, что передаст Украине Patriot.
20 января Нидерланды сообщили, что готовы передать Украине два ЗРК Patriot с ракетами и запчастями.