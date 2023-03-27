Германия планирует в пять раз увеличить военную помощь Украине 27 марта, 21:49 Флаг Германии (Фото:tvjoern / pixabay)

Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине и довести ее до более чем 15 миллиардов евро, сообщает Der Spiegel.

«Вооруженная помощь Украине значительно расширяется», — говорится в материале.

Отмечается, что Германия хочет многократно увеличить расходы на военную помощь Украине в ближайшие годы.

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«Берлин хочет увеличить помощь с 3 до 15 миллиардов евро», — добавили журналисты.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. Всего Берлин согласился отправить защитникам Украины 18 Leopard.

15 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что девять стран намерены передать Украине более 150 танков Leopard, танковая коалиция продолжает расти.

Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.

