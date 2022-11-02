Германия передаст Украине 500 автомобилей для патрулирования границы 2 ноября, 00:24 Флаг Германии (Фото:tvjoern / pixabay)

Немецкое правительство передаст Украине 500 автомобилей для патрулирования границы, 22 из них уже прибыли в Украину.

Об этом говорится в обновленном перечне военной помощи, опубликованном на сайте правительства Германии.

Пока там не указывают, какие именно автомобили и какого производителя передали.

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Также немцы передали Украине еще 10 мостовых систем и два вилочных погрузчика.

30 октября посол Украины в ФРГ Алексей Макеев призвал Германию ускорить предоставление Киеву помощи, которая будет способствовать борьбе с российскими оккупантами.