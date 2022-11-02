Германия передаст Украине 500 автомобилей для патрулирования границы
Флаг Германии (Фото:tvjoern / pixabay)
Немецкое правительство передаст Украине 500 автомобилей для патрулирования границы, 22 из них уже прибыли в Украину.
Об этом говорится в обновленном перечне военной помощи, опубликованном на сайте правительства Германии.
Пока там не указывают, какие именно автомобили и какого производителя передали.
Также немцы передали Украине еще 10 мостовых систем и два вилочных погрузчика.
30 октября посол Украины в ФРГ Алексей Макеев призвал Германию ускорить предоставление Киеву помощи, которая будет способствовать борьбе с российскими оккупантами.