Германия передаст Украине 500 автомобилей для патрулирования границы

2 ноября, 00:24
Поделиться:
Флаг Германии (Фото:tvjoern / pixabay)

Флаг Германии (Фото:tvjoern / pixabay)

Немецкое правительство передаст Украине 500 автомобилей для патрулирования границы, 22 из них уже прибыли в Украину.

Об этом говорится в обновленном перечне военной помощи, опубликованном на сайте правительства Германии.

Пока там не указывают, какие именно автомобили и какого производителя передали.

Видео дня

Читайте также:
Словения передала Украине 28 танков М-55S

Также немцы передали Украине еще 10 мостовых систем и два вилочных погрузчика.

30 октября посол Украины в ФРГ Алексей Макеев призвал Германию ускорить предоставление Киеву помощи, которая будет способствовать борьбе с российскими оккупантами.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Германия Российская агрессия Военная помощь Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X