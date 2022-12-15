Германия передала ВСУ ракеты для IRIS-T и две БРЭМ

15 декабря, 17:42
Поделиться:
IRIS-T (Фото:Wikimedia)

IRIS-T (Фото:Wikimedia)

Германия отправила Украине новую партию военной помощи. Среди переданного оружия — бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer и ракеты для системы ПВО IRIS-T.

Читайте также:

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov) Непонятно, почему Германия колеблется передавать Украине боевые танки, но поставляет артиллерию — Кулеба

Обновленный список оружия опубликован на сайте немецкого правительства.

За прошедшую неделю Берлин отправил в Украину:

  • дополнительные ракеты для ЗРК IRIS-T;
  • 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer;
  • 30 тысяч снарядов для 40-мм гранатометов;
  • 5 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра;
  • 4 машины скорой помощи;
  • 18 грузовиков 8×8 со сменным кузовом.

Видео дня

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что Украине больше всего нужны ракеты именно для немецкой системы IRIS-T.

СМИ сообщали, что в Германии построят завод по производству боеприпасов. Это поможет наладить поставки Украине снарядов для зенитных самоходных установок Gepard.

https://www.youtube.com/embed/uDyYAuY2ltk
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Германия Российская агрессия Военная помощь IRIS-T SLM

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X