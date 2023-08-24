Германия передала Украине новый пакет военной помощи

24 августа, 17:22
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Флаг Германии (Фото:Jörn Heller / Pixabay)

Флаг Германии (Фото:Jörn Heller / Pixabay)

Германия в четверг, 24 августа, сообщила о передаче Украине нового пакета военной помощи. Среди прочего в него вошли ракеты для ЗРК Patriot.

Об этом сообщает правительство Германии.

В новый пакет помощи вошли:

  • 10 систем обнаружения дронов;
  • 40 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
  • 16 грузовиков Zetros;
  • 510 000 патронов к огнестрельному оружию.

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Также Германия сообщила, что запланировала в будущем передать Украине:

  • 90 систем обнаружения дронов;
  • 42 грузовика Zetros;
  • 31 миллион патронов к огнестрельному оружию.

В правительстве отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.

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Некоторые поставки требуют модернизации или производства продолжаются; также проводятся учебные мероприятия.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Германия Российская агрессия Военная помощь Война России против Украины

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