Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Флаг Германии (Фото:Jörn Heller / Pixabay)
Германия в четверг, 24 августа, сообщила о передаче Украине нового пакета военной помощи. Среди прочего в него вошли ракеты для ЗРК Patriot.
Об этом сообщает правительство Германии.
В новый пакет помощи вошли:
- 10 систем обнаружения дронов;
- 40 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
- 16 грузовиков Zetros;
- 510 000 патронов к огнестрельному оружию.
Также Германия сообщила, что запланировала в будущем передать Украине:
- 90 систем обнаружения дронов;
- 42 грузовика Zetros;
- 31 миллион патронов к огнестрельному оружию.
В правительстве отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.
Некоторые поставки требуют модернизации или производства продолжаются; также проводятся учебные мероприятия.