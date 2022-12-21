Германия передала Украине новую партию военной помощи

21 декабря, 18:22
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Флаг Германии (Фото:tvjoern / pixabay)

Флаг Германии (Фото:tvjoern / pixabay)

Германия отправила в Украину дополнительную технику, среди которой БРЭМ и 13 машин для патрулирования границы.

Список переданного оружия опубликован на сайте Бундестага.

Всего за прошедшую неделю было передано Украине:

  • одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину;
  • 13 машин для патрулирования границы;
  • одну машину скорой помощи;
  • два автопогрузчика.

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11 декабря посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что правительство Германии планирует дальнейшие поставки оружия для ВСУ. Украина продолжает переговоры относительно предоставления танков Leopard и боевых машин пехоты Marder.

9 декабря в правительстве Германии сообщили, что ведут переговоры с США и другими партнерами о поставках Украине танков Leopard 2.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман сообщала, что Вашингтон дал понять Берлину, что не против передачи Вооруженным силам Украины тяжелых танков.

https://www.youtube.com/embed/5U-Sp13ze_U
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Германия Российская агрессия Войска РФ Бундесвер Помощь ВСУ

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