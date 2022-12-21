Германия передала Украине новую партию военной помощи
Флаг Германии (Фото:tvjoern / pixabay)
Германия отправила в Украину дополнительную технику, среди которой БРЭМ и 13 машин для патрулирования границы.
Список переданного оружия опубликован на сайте Бундестага.
Всего за прошедшую неделю было передано Украине:
- одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину;
- 13 машин для патрулирования границы;
- одну машину скорой помощи;
- два автопогрузчика.
11 декабря посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что правительство Германии планирует дальнейшие поставки оружия для ВСУ. Украина продолжает переговоры относительно предоставления танков Leopard и боевых машин пехоты Marder.
9 декабря в правительстве Германии сообщили, что ведут переговоры с США и другими партнерами о поставках Украине танков Leopard 2.
Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман сообщала, что Вашингтон дал понять Берлину, что не против передачи Вооруженным силам Украины тяжелых танков.