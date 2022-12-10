Германия предоставит Украине 470 генераторов и 36 тысяч одеял, которые сначала хотели продать на аукционе

10 декабря, 21:30
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Германия предоставит Украине 470 генераторов стоимостью 19,5 миллиона евро (Фото:Посольство Германии в Украине/Facebook)

Германия предоставит Украине 470 генераторов стоимостью 19,5 миллиона евро (Фото:Посольство Германии в Украине/Facebook)

Германия предоставляет Украине 470 электрогенераторов разной мощности общей стоимостью 19,5 млн евро и десятки тысяч одеял, ранее выставившихся на аукцион, поскольку те были не нужны немецким военным.

Об этом сообщает посольство Германии в Украине в Facebook и издание Welt am Sonntag.

Как отмечается, в Украине уже находятся 150 электрогенераторов. Планируется дальнейшая транспортировка оборудования. Часть генераторов передадут непосредственно Национальной энергетической компании Укрэнерго, остальные отправят в Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.

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Помощь в виде генераторов оказывается при финансировании Министерства иностранных дел Германии.

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Также отмечается, что Украине в качестве зимней помощи отправят 36,4 тысяч шерстяных одеял из запасов Бундесвера.

Как говорится в статье, первоначально они были переданы Vebeg GmbH, государственной доверительной компании, контролируемой Федеральным министерством финансов, для продажи на аукционе.

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В общей сложности 36 400 бывших в употреблении одеял из смешанной шерсти, размером два на два метра, желто-оливкового цвета, упакованные в коробки, были готовы к продаже.

Депутат от Свободной демократической партии Маркус Фабер раскритиковал намерение продать одеяла.

«В Украине холодно. Вместо того чтобы продавать одеяла из складов Бундесвера через Vebeg, мы должны сделать их доступными для Украины», — отмечал Фабер.

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После критики запланированного аукциона министр финансов Кристиан Линднер остановил продажу. Министр предложил одеяла украинскому правительству, которое подтвердило острую потребность.

Министерство Линднера готовится транспортировать одеяла, которые сейчас хранятся в центре снабжения Бундесвера в Бланкенбурге.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Rheinmetall изготовит для Украины две зенитные самоходные установки Skynex. Снабжение запланировано на начало 2024 года.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Помощь Военные Германия Война России против Украины Генератор

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