В Германии отменили ускоренную процедуру получения гражданства

Возможность получить немецкий паспорт по упрощенной процедуре всего через три года проживания в стране отменена. Об этом 8 октября пишет DW .

Бундестаг принял предложенные правительством изменения в закон о гражданстве, которые поддержали депутаты от Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). За документ проголосовали 450 парламентариев.

Министр внутренних дел страны Александер Добриндт заявил, что целью нововведения является уменьшение привлекательности нелегальной миграции и усиление контроля над миграционными потоками в рамках правительственного курса на «миграционный разворот».

Теперь, чтобы стать гражданином Германии, нужно прожить в стране не менее пяти лет. Продлевать этот срок до восьми, как это было раньше, не планируют. Также остается в силе норма о двойном гражданстве, введенная предыдущим правительством. Эти положения стали компромиссом между консерваторами и социал-демократами.

Эксперты отмечают, что пока изменения не вступили в силу, еще можно подавать заявления по старым правилам, но будут ли их рассматривать — неизвестно.

Партия Альтернатива для Германии (АдГ) поддержала новый закон, однако считает его «недостаточно строгим». Она настаивает на возвращении восьмилетнего срока натурализации и полной отмене двойного гражданства.

Зеленые и Левая партия, наоборот, выступили против отмены ускоренной процедуры. Левые отмечают, что правительство не предусмотрело переходного периода для тех, кто уже подал документы и годами ждет ответа от миграционных ведомств. Зеленые считают, что требования для «быстрого гражданства» и так были чрезвычайно высокими.

Идея ликвидировать «турбо-натурализацию» была одним из предвыборных обещаний блока ХДС/ХСС. Консерваторы убеждены, что гражданство должно быть финальным этапом интеграции, а не ее началом.

Вопрос контроля миграции снова стал одним из главных в немецкой политике после кризиса 2015 года, когда страна приняла около миллиона беженцев. Сегодня в Германии проживает более 12 миллионов иностранцев, что составляет около 15% населения.

Ускоренная процедура, введенная в июне 2024 года, позволяла получить гражданство через три года проживания при условии высокого уровня владения немецким (С1), стабильного дохода и «особых заслуг в интеграции» — например, участия в общественных или волонтерских инициативах.

Для большинства украинских беженцев эти изменения существенного влияния не окажут, поскольку для подачи заявления на гражданство они должны иметь другой правовой статус — например, вид на жительство для работы.

По официальным данным, количество натурализаций в Германии выросло рекордно. В 2024 году гражданами страны стали 292 тысячи иностранцев. В Берлине только с января по август 2025 года паспорт получили около 27 тысяч человек, что превышает показатель всего предыдущего года.

Именно в столице было больше всего случаев получения ускоренного гражданства — по оценкам медиа, от 300 до 500 человек. В других федеральных землях цифры были значительно меньше.