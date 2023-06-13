«Часть природы войны». Германия не сможет заменить Украине каждый потерянный танк — Минобороны 13 июня, 10:03 Германия не сможет заменить Украине каждый потерянный танк (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Германия не сможет заменить каждый танк, который Украина теряет в ходе боевых действий, но с июля будет поставлять отремонтированные танки Leopard 1A5. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает NTV.

«Мы не сможем заменить каждый танк, который теряется сейчас, но то, что мы делаем (…), это продолжаем поставлять восстановленные танки Leopard 1A5 с июля. И до конца года их будет более 100», — заявил Писториус.

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Он добавил, что уничтожение оружия и танков и смерти людей являются «частью природы войны» и добавил, что именно по этой причине «поддержка Украины настолько важна».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных офицеров сообщало, что украинские войска в ходе боевых действий достигли прогресса на южном направлении, однако со «значительными» потерями техники. В зоне боевых действий были замечены украинские танки и боевые машины, переданные странами НАТО, в частности танки Leopard немецкого производства и американские боевые машины Bradley.

На кадрах из видеозаписи российского Министерства обороны видно движущуюся колонну машин, и по крайней мере одну из них уничтожают.

Онлайн-группа Oryx, которая оценивает потери техники с обеих сторон, впервые сообщила об уничтоженном танке Leopard 2A4.

12 июня представитель Министерства обороны ФРГ Митко Мюллер заявил, что Германия не располагает собственной информацией об уничтожении танков Leopard во время боевых действий в Украине.