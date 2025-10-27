Германия планирует закупить вооружение для наземного, воздушного, морского, космического и киберсектора на 377 миллиардов евро. Об этом пишет Politico в понедельник, 27 октября, ссылаясь на внутренние правительственные документы.

39-страничный документ является планом закупок вооружения, которые будут изложены в военном бюджете Германии на 2026 год. Однако некоторые планы по закупкам являются долгосрочными и не имеют четких сроков, говорится в материале.

Согласно документам, Бундесвер планирует запустить около 320 новых проектов по вооружению и технике в течение следующего бюджетного цикла.

В частности, в сфере противовоздушной обороны немецкие вооруженные силы планируют приобрести 561 единицу ракетных комплексов ближнего радиуса действия Skyranger 30 для противодействия дронам.

Кроме этого, Бундесвер имеет целью закупить 14 комплектных систем IRIS-T SLM на сумму 3,18 млрд евро, 396 ракет IRIS-T SLM на около 694 млн евро и 300 ракет малой дальности IRIS-T LFK на сумму 300 млн евро.

Бундесвер также планирует приобрести беспилотники Heron TP примерно на 100 млн евро и тактические дроны LUNA NG стоимостью около 1,6 млрд евро.

Для военно-морского флота предполагается закупка четырех морских беспилотников uMAWS стоимостью около 675 млн евро, включая запчасти, обучение и техническое обслуживание.

Кроме этого, вооруженные силы планируют приобрести спутниковые программы на сумму более 14 млрд евро, предусматривающие создание новых геостационарных спутников связи, модернизацию наземных станций управления, а также создание спутниковой группы на низкой околоземной орбите стоимостью 9,5 млрд евро, пишет Politico.

Также, согласно документам, Бундесвер планирует расширить парк истребителей F-35 и приобрести 400 крылатых ракет Tomahawk Block Vb примерно на 1,15 млрд евро и три пусковые установки Lockheed Martin Typhon стоимостью 220 млн евро.

В сентябре агентство Reuters писало, что немецкая армия готовится к возможному удару России и планирует существенно увеличить численность своих войск. В конфиденциальном документе, изданном командующим сухопутными войсками Альфонсом Майсом, отмечалось, что к 2029 году армии Германии нужно добавить около 100 тысяч активных военнослужащих к нынешним 62 тысячам, чтобы соответствовать новым стандартам НАТО и повысить готовность к угрозам со стороны России.