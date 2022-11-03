Германия намерена использовать израильские системы ПВО для защиты Европы 3 ноября, 19:11 Флаг Германии (Фото:RalfWieckhorst / pixabay)

Министр обороны Германии Бенни Ганц обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином покупку ПВО Arrow-3. Сделка оценивается в 3 миллиарда евро.

Об этом сообщает The Jerusalem post.

Как уточняет издание, для Иерусалима эта сделка станет крупнейшей в истории страны. Кроме того, это будет первая продажа этой баллистической системы иностранному покупателю.

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Также Берлин закупит американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. При этом Германия планирует развернут первую систему Arrow к 2025 году.

29 октября канцлер Германии Олаф Шольц призвал после окончания войны в Украине разработать новую общую европейскую систему противовоздушной обороны.