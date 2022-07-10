На вечеринке правящей партии Германии женщинам подмешивали «наркотик изнасилования». Мероприятие посетил Шольц — СМИ

10 июля, 13:51
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo)

На вечеринке руководящей Социал-демократической партии Германии несколько женщин пострадали от отравления сильным снотворным — «наркотиками изнасилования». Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на внутренний чат СДПГ.

Как пишет газета, инцидент произошел на мероприятии, которое прошло в Берлине 6 июля, в последнюю рабочую неделю Бундестага перед летними каникулами. На нем было около тысячи гостей, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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По данным Der Tagesspiegel, по меньшей мере восемь находившихся на вечеринке женщин пострадали от подмешанных «наркотиков изнасилования». Лидер фракции СДПГ Матиас Мартин посоветовал другим вероятным пострадавшим немедленно обратиться в полицию.

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«Это возмутительное событие, о котором с нашей стороны было немедленно доложено полиции Бундестага», — заявил Мартин в письме депутатам-однопартийцам.

Как следует из чата социал-демократов, один случай после проверки уже подтвердили — обвинения выдвинули неизвестному злоумышленнику. Берлинская уголовная полиция ведет расследование.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Германия Вечеринка СДПГ Наркотики Олаф Шольц

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