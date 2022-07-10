На вечеринке правящей партии Германии женщинам подмешивали «наркотик изнасилования». Мероприятие посетил Шольц — СМИ 10 июля, 13:51 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo)

На вечеринке руководящей Социал-демократической партии Германии несколько женщин пострадали от отравления сильным снотворным — «наркотиками изнасилования». Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на внутренний чат СДПГ.



Как пишет газета, инцидент произошел на мероприятии, которое прошло в Берлине 6 июля, в последнюю рабочую неделю Бундестага перед летними каникулами. На нем было около тысячи гостей, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Видео дня

По данным Der Tagesspiegel, по меньшей мере восемь находившихся на вечеринке женщин пострадали от подмешанных «наркотиков изнасилования». Лидер фракции СДПГ Матиас Мартин посоветовал другим вероятным пострадавшим немедленно обратиться в полицию.

«Это возмутительное событие, о котором с нашей стороны было немедленно доложено полиции Бундестага», — заявил Мартин в письме депутатам-однопартийцам.

Как следует из чата социал-демократов, один случай после проверки уже подтвердили — обвинения выдвинули неизвестному злоумышленнику. Берлинская уголовная полиция ведет расследование.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.