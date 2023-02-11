Бундесвер начнет на следующей неделе обучение военных ВСУ на танках Leopard 2 — Spiegel

11 февраля, 22:01
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Немецкие танки Leopard 2 (Фото:Bundeswehr-Fotos/Wikipedia)

Немецкие танки Leopard 2 (Фото:Bundeswehr-Fotos/Wikipedia)

Германия начнет обучение украинским военным управлению танками Leopard 2 в середине следующей недели. Подготовка будет длиться около шести-восьми недель.

Об этом сообщает Spiegel.

Как отмечается, в Германию из Польши прибыли первые группы украинских солдат для обучения. Оно будет проходить на военном полигоне в Нижне-Саксонском городе Мунстер, где украинцы учатся на боевых машинах пехоты Marder.

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«Курсы будут ускоренными и займут всего 6-8 недель. Обычно подготовка занимает несколько лет», — говорится в публикации.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак, находившийся в пятницу, 3 февраля, находившийся с визитом в Киеве, заявил, что Польша начала обучать украинских военнослужащих использовать танки Leopard.

Там считают возможным сократить для украинских военных время обучения эксплуатации танков Leopard 2 до пяти недель.

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Премьер-министр Португалии Антонио Кошта 8 февраля сообщил, что его страна ремонтирует некоторые свои танки Leopard 2, а в марте отправит три единицы в Украину.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танк Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Танки Военные учения Германия Война России против Украины танки Leopard

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