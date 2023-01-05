«Качественный шаг» в поддержке. Германия может передать ВСУ броневики Marder — СМИ 5 января, 19:00 Marder (Фото:PzBrig15)

В правительственных кругах Германии заговорили о «качественном шаге» по военной поддержке Украины, сообщает Süddeutsche Zeitung. Вероятно, речь идет о поставке бронетранспортеров Marder.

Решение о поставке Marder координируется Германией с Вашингтоном и Парижем.

Согласно данным издания, возможно, Германия передаст броневики, которые поступят из складов Бундесвера, или промышленных запасов. Украина, со своей стороны, уже давно просит о предоставлении БМП. В то же время неясно, сколько именно броневиков и когда именно будет поставлено.

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Детали по этому поводу стали известны в среду, 4 января, когда президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставке Украине машин AMX-10 RC, а президент США Джо Байден со своей стороны заявил, что рассматривает возможность предоставления БМП Bradley.

Правительства США и Германии могут объявить о своей части соглашения уже на этой неделе. Говорят, что этот вопрос обсуждался несколько недель. По информации издания, Запад хочет таким образом укрепить Украину перед тем, как Россия может прибегнуть к повторному полномасштабному наступлению весной.

«Мы должны предоставить Украине то, что возможно. А также Leopard и Marder из промышленных запасов. Я приветствую заявление Франции и США о том, что они хотят поставить Украине, среди прочего, бронированные разведывательные машины. Украина может быть успешной только с позиции силы, в том числе и в дипломатических переговорах», — заявил эксперт по внешней политике СДПГ Адис Ахметович.

11 декабря посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что правительство Германии планирует дальнейшие поставки оружия для ВСУ. Украина продолжает переговоры относительно предоставления танков Leopard и боевых машин пехоты Marder.

