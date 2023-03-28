Германия и Нидерланды обнародовали совместное заявление о поддержке Украины

28 марта, 00:08
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Олаф Шольц и Марк Рютте (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Олаф Шольц и Марк Рютте (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Германия и Нидерланды продолжат помогать Украине, включая военную технику, и позаботятся о соблюдении антироссийских санкций.

Об этом говорится в совместном заявлении по результатам германо-нидерландских правительственных консультаций.

«Мы будем продолжать работать вместе над достижением Украиной справедливого и крепкого мира и процветающего будущего. Поэтому мы будем оказывать постоянную гуманитарную и финансовую помощь, а также военное оборудование и достаточную подготовку военных, чтобы Украина могла защитить себя», — говорится в заявлении.

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Германия и Нидерланды будут продолжать изучать потенциальные возможности для улучшения совместной военной поддержки Украины, в частности, проверят возможности совместной закупки боеприпасов для ВСУ.

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Они также обязуются продолжать оказывать давление на РФ для прекращения войны. В частности, усиливать его путем дальнейших ограничительных мер.

«Противодействие уклонению от санкций является ключевым приоритетом, который требует эффективного обмена и анализа данных, сотрудничества с частным сектором, дипломатических усилий и включает дополнительные санкции», — говорится в заявлении глав правительств двух стран.

Они согласились с необходимостью провести надлежащее, справедливое и независимое расследование преступлений, совершенных в Украине. А также судебное преследование виновных на национальном или международном уровне.

«Не должно быть безнаказанности», — говорится в заявлении.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Нидерланды Германия Война России против Украины

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