Германия и Нидерланды обнародовали совместное заявление о поддержке Украины
Олаф Шольц и Марк Рютте (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)
Германия и Нидерланды продолжат помогать Украине, включая военную технику, и позаботятся о соблюдении антироссийских санкций.
Об этом говорится в совместном заявлении по результатам германо-нидерландских правительственных консультаций.
«Мы будем продолжать работать вместе над достижением Украиной справедливого и крепкого мира и процветающего будущего. Поэтому мы будем оказывать постоянную гуманитарную и финансовую помощь, а также военное оборудование и достаточную подготовку военных, чтобы Украина могла защитить себя», — говорится в заявлении.
Германия и Нидерланды будут продолжать изучать потенциальные возможности для улучшения совместной военной поддержки Украины, в частности, проверят возможности совместной закупки боеприпасов для ВСУ.
Они также обязуются продолжать оказывать давление на РФ для прекращения войны. В частности, усиливать его путем дальнейших ограничительных мер.
«Противодействие уклонению от санкций является ключевым приоритетом, который требует эффективного обмена и анализа данных, сотрудничества с частным сектором, дипломатических усилий и включает дополнительные санкции», — говорится в заявлении глав правительств двух стран.
Они согласились с необходимостью провести надлежащее, справедливое и независимое расследование преступлений, совершенных в Украине. А также судебное преследование виновных на национальном или международном уровне.
«Не должно быть безнаказанности», — говорится в заявлении.