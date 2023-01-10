Германия и Греция обсудили поставки оружия Украине 10 января, 06:00 Ранее появилась информация, что Греция готова уступить БМП Marder (Фото:REUTERS/Alexander Ratz)

Министр обороны Греции Никос Панагиотопулос провел телефонные переговоры с немецкой коллегой Кристин Ламбрехт, обсудив поставки оружия Украине.



Об этом сообщает Европейская Правда.

Минобороны Греции сообщило, что в ходе разговора обсудились "вопросы, связанные с выполнением соглашения о передаче Украине боевых бронированных машин БМП-1 взамен на боевые бронированные машины Marder немецкого производства".

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Ранее немецкие СМИ сообщили, что Греция согласна, чтобы Германия сначала поставила боевые машины пехоты Marder в Украину, хотя контракт Берлина перед Афинами пока не выполнен.

В сентябре 2022 года Греция официально сообщила о кольцевом обмене с Германией, согласно которому Афины передают Украине свои БМП-1, а вместо этого получают немецкие Marder.

6 января представитель по внешней политике Бундестага Нильс Шмид сообщил, что Германия планирует передать Киеву 40 боевых машин пехоты Marder. По данным The Guardian, сделать это хотят уже в первом квартале 2023 года.



Инфографика: NV