Германия и Греция обсудили поставки оружия Украине
Ранее появилась информация, что Греция готова уступить БМП Marder (Фото:REUTERS/Alexander Ratz)
Министр обороны Греции Никос Панагиотопулос провел телефонные переговоры с немецкой коллегой Кристин Ламбрехт, обсудив поставки оружия Украине.
Об этом сообщает Европейская Правда.
Минобороны Греции сообщило, что в ходе разговора обсудились "вопросы, связанные с выполнением соглашения о передаче Украине боевых бронированных машин БМП-1 взамен на боевые бронированные машины Marder немецкого производства".
Ранее немецкие СМИ сообщили, что Греция согласна, чтобы Германия сначала поставила боевые машины пехоты Marder в Украину, хотя контракт Берлина перед Афинами пока не выполнен.
В сентябре 2022 года Греция официально сообщила о кольцевом обмене с Германией, согласно которому Афины передают Украине свои БМП-1, а вместо этого получают немецкие Marder.
6 января представитель по внешней политике Бундестага Нильс Шмид сообщил, что Германия планирует передать Киеву 40 боевых машин пехоты Marder. По данным The Guardian, сделать это хотят уже в первом квартале 2023 года.