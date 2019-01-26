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Германия должна отказаться от использования угольной энергетики к 2038 году

Сегодня, 10:51
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EPA

Сегодня угольные теплоэлектростанции производят примерно треть всей электроэнергии Германии

Теплоэлектростанции, работающие на угле, до конца 2038 года должны быть отключены от энергосети.

Об этом сообщает DW .

Соответствующее решение утром в субботу, 26 января, приняла правительственная комиссия по вопросам угля. Сообщается, что заседание длилось почти 21 час.

При этом в 2032 году планируется проверить, возможно ли перенести срок отказа от угольной энергогенерации на 2035.

Земли, где добывается уголь (Бранденбург, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония, Саксония-Анхальт), должны получить из федерального бюджета 40 млрд евро в течение 20 лет.

Сегодня угольные теплоэлектростанции имеют в Германии общую мощность 12,5 гигаватт и производят примерно треть всей электроэнергии страны. Впрочем, уже к 2022 году от энергосети должны быть отключено ТЭС мощностью 12,5 гигаватт.

Напомним, Германия уже приняла решение отказаться от атомной энергетики к 2022 году.

Теги:   Электроэнергия Германия

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