Германия должна отказаться от использования угольной энергетики к 2038 году Сегодня, 10:51 152 Цей матеріал також доступний українською EPA Сегодня угольные теплоэлектростанции производят примерно треть всей электроэнергии Германии EPA

Теплоэлектростанции, работающие на угле, до конца 2038 года должны быть отключены от энергосети.

Об этом сообщает DW .

Соответствующее решение утром в субботу, 26 января, приняла правительственная комиссия по вопросам угля. Сообщается, что заседание длилось почти 21 час.

При этом в 2032 году планируется проверить, возможно ли перенести срок отказа от угольной энергогенерации на 2035.

Земли, где добывается уголь (Бранденбург, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония, Саксония-Анхальт), должны получить из федерального бюджета 40 млрд евро в течение 20 лет.

Сегодня угольные теплоэлектростанции имеют в Германии общую мощность 12,5 гигаватт и производят примерно треть всей электроэнергии страны. Впрочем, уже к 2022 году от энергосети должны быть отключено ТЭС мощностью 12,5 гигаватт.

Напомним, Германия уже приняла решение отказаться от атомной энергетики к 2022 году.