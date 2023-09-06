Вызвал очередной скандал. Немецкий депутат от ультраправой пророссийской АдГ сравнил Меркель с Гитлером 6 сентября, 21:44 Депутат Бундестага от АдГ Штефан Койтер (Фото:Stefan T. Keuter/Facebook)

Депутат ультраправой пророссийской партии Альтернатива для Германии Штефан Койтер намекнул о сходстве действий экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель с диктатором Адольфом Гитлером. Это вызвало скандал в Бундестаге.

Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на DPA в среду, 6 сентября.

Издание пишет, что во время дебатов в Бундестаге Койтер не употребил прямого сравнения. Однако депутат Бундестага использовал довольно понятный для немцев намек о лидере нацистов в отношении бывшего канцлера Меркель.

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«Кроме богемного капрала, никто никогда не приносил столько несчастий Германии, как эта бывшая канцлер (Меркель — ред.)», — заявил он.

Исполняющая обязанности председательствующей на заседании вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт сделала замечание политику. Она отметила, что каждый может свободно выражать свое мнение, «но личные оскорбления недопустимы».

«И что также недопустимо, так это так легкомысленно приравнивать политиков в этой стране к тем, кто был у власти во времена нацистского режима», — подчеркнула она.

Депутат от Партии зеленых Юрген Триттин также осудил слова Койтера. Он обвинил его в том, что он приравнял экс-лидера консерваторов ХДС Меркель к «величайшему военному преступнику всех времен».

«Это релятивизация национал-социализма, вот, что вы здесь сделали. И это неприемлемо», — сказал он.

В Германии партия АдН (Alternativе für Deutschland, AfD — ред.) исповедует ультраправые взгляды, из-за чего неоднократно попадала в скандал как в ФРГ, так и за рубежом. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину представители этой партии незаконно приезжали в оккупированный Крым, отрицали факт российской агрессии с 2014 года и подыгрывали российским агрессорам.

После 24 февраля 2022 года AfD активно продвигает откровенно пророссийские тезисы против поддержки Украины и выступает за выход ФРГ из ЕС. Лидеры и представители этой политической силы продолжают попадать в скандалы из-за своих контраверсионных заявлений.

22 июня лидер партии Тино Хруппала фактически сравнил Украину с нацистской Германией.

