В России впервые после мятежа показали Герасимова на фоне слухов о его отстранении 10 июля, 10:46 Валерий Герасимов (Фото:Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via REUTERS)

Российское министерство обороны впервые после бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина показало начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова на фоне слухов о якобы его отстранении от руководства оккупационными войсками в Украине.



Российское ведомство в понедельник, 10 июля, опубликовало в Telegram видео. Когда его снимали, неизвестно.

В минобороны обвинили Украину в «безуспешных ударах ракетами С-200» по оккупированному Россией Крыму, Ростовской и Калужской областях РФ. ВСУ не комментировали заявления страны-агрессора.

Видео дня

Издание Верстка обратило внимание, что на видео не было российского генерала Сергея Суровикина, о вероятном задержании которого ранее писали СМИ. Вместо Суровикина Герасимову докладывал его подчиненный.

С вечера пятницы, 23 июня, с тех пор, как Пригожин объявил о своем «марше на Москву» и начале вооруженного конфликта с минобороны РФ якобы после того, как российская армия нанесла удар по «тыловому лагерю» боевиков, лично Герасимов не сделал ни одного заявления и до сих пор не появлялся в новостях.

Таблоид Daily Mail писал, что Путин якобы отстранил его от управления оккупационными российскими войсками и он остается в должности формально.

Запись видео с министром обороны РФ Сергеем Шойгу минобороны показало только через три дня после мятежа, а первое заявление о нем он сделал через более чем неделю, 3 июля.