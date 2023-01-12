Электрический стул для Герасимова. Что означает самая серьезная перестановка генералов в РФ с начала войны и чего добивается Путин 12 января, 15:14 Сюжет Эксклюзив NV Владимир Путин и глава Генштаба армии РФ Валерий Герасимов, 21 декабря 2022 (Фото:Vadim Savitskii/Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

11 января Минобороны России неожиданно открыто объявило о серьезных перестановках в командовании оккупационными войсками РФ в Украине. Вместо Сергея Суровикина, назначенного всего три месяца назад, их возглавил Валерий Герасимов, начальник Генштаба армии РФ.

Герасимов при этом сохранил должность начальника Генштаба, на которой работает более десяти лет, и получил трех заместителей в командовании российскими войсками в Украине. Ими стали:

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главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин,



главнокомандующий российскими Сухопутными войсками Олег Салюков,

заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким.

С начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года это самые открытые, существенные и знаковые перестановки в российском командовании — хотя и не первые.

NV напоминает, что важно знать о фигуре Валерия Герасимова и его роли в многолетней войне России против Украины, а также приводит анализ его нового назначения от международных и украинских экспертов.

Автор доктрины гибридной войны и один из архитекторов вторжения: кто такой Валерий Герасимов

Валерию Герасимову 67 лет, из них последние десять (с ноября 2012) он возглавляет Генеральный штаб Вооруженных сил РФ. Герасимов родом из Казани, первое военное образование получил в Казанском высшем танковом командном училище, затем окончил еще несколько военных академий.

Начиная с конца 1970-х служил на офицерских должностях в 90-й гвардейской танковой дивизии СССР в Польше, затем в нескольких мотострелковых дивизиях в Приморский крае РФ и Прибалтийском военном округе (советские оккупационные войска находились на территории Эстонии, Латвии и Литвы). В итоге в начале 90-х именно Герасимов руководил выводом 144-й гвардейской мотострелковой дивизии РФ из Эстонии в Московский военный округ.

После возвращения в РФ Валерий Герасимов стал первым заместителем командующего 1-й гвардейской танковой армией в Москве, а во время второй Чеченской войны был замкомандира и командиром 58-й общевойсковой армии РФ в Северо-Кавказском военном округе, силы которой и вели жестокую войну в Чечне. В декабре 2006 году Герасимов стал начальником штаба Северо-Кавказского военного округа.

После этого несколько лет командовал войсками Ленинградского и Московского военных округов, пока в 2010 году не был назначен на должность замначальника Генерального штаба армии РФ. А в ноябре 2012 года Герасимов и сам возглавил Генштаб — после отставки Анатолия Сердюкова с должности министра обороны и прихода на этот пост Сергея Шойгу.

В 2009—2012 Герасимов командовал московскими парадами 9 мая на Красной площади. С 2013 года имеет звание генерала армии, с 2016 года — герой РФ.

На фоне аннексии Крыма и вторжении России на Донбасс в 2014 году Герасимов стал широко известен на Западе как автор новой российской концепции гибридной войны или т.н. «доктрины Герасимова». Ее основные положения были сформулированы в выступлении Герасимова перед Академией военных наук с докладом о гибридной войне (февраль 2013 года) и в публикации ключевых тезисов этого доклада в статье Ценность науки в предвидении в издании Военно-промышленный курьер. Именно этот текст Герасимова появился в англоязычном журнале Military Review и впоследствии дал возможность западным аналитикам отследить воплощении гибридных стратегий РФ в жизнь, в том числе в Украине.

В этой и других своих статьях Герасимов утвеждал, что «вполне благополучное государство за считанные месяцы и даже дни может превратиться в арену ожесточенной вооруженной борьбы». Он доказывал, что существенно изменились сами «правила войны», а силу оружия теперь порой превосходят. «невоенные способы в достижении политических и стратегических целей». Среди таких способов — пропаганда и подрывная деятельность, меры экономического и политического давления, формирование лояльной РФ «оппозиции», а также «смена политического руководства страны, противостоящей России».

Вторжение российской армии в Крым в виде «зеленых человечков» в 2014 году и последующая агрессия России на востоке Украины, которую пропаганда РФ подавала как «протесты народа Донбасса» стали примерами реализации «доктрины Герасимова».

Когда же Россия развязала против Украины полномасштабную войну в феврале 2022 года, Валерий Герасимов был одним из архитекторов плана вторжения и входил в узкий круг лиц в РФ, посвященные в реальные намерения Владимира Путина. Тем не менее, он редко появлялся на публике и почти не делал заявление в течение первых 10 месяцев войны.

«Однако теперь Герасимову предстоит вести настоящую войну», — пишет CNN о новом назначении генерала, который будет прямо отвечать за командование оккупационными войсками в Украине.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью TIME рассказывал, что внимательно следил за военными концепциями Герасимова и прочел «все, что он когда-либо писал» о ведении современной войны. Залужный дал понять американским журналистам, что ожидал от армии Герасимова намного большего в войне против Украины.

«Худшая из медвежьих услуг» для Герасимова: оценки его новой роли от западных СМИ и экспертов

Хотя Герасимов уже более десяти лет является начальником Генштаба армии РФ, новая роль приближает его к прямому руководству военной кампанией РФ в Украине — и к ответственности за нее, подчеркивает CNN. Телеканал напоминает, что Герасимов был ключевой фигурой в планировании вторжения, однако с тех пор, похоже, старался держаться подальше от реалий войны. Сообщалось лишь об одном визите Герасимова в штаб российского командования на территории Украины [весной 2022 года — прим.ред.], и даже его Минобороны РФ не подтверждало. Герасимов порой неделями не появлялся на публике и не присутствовал на параде 9 мая в Москве, что породило слухи о его статусе.



Почему Минобороны России пошло на такое назначение Герасимова именно сейчас, остается неясным, констатирует CNN. Однако Марк Галеотти, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований, убежден, что «это своего рода понижение [для Герасимова] - или, по меньшей мере, худшая из медвежьих услуг «. «Теперь это его бремя, и я подозреваю, что у Путина снова нереалистичные ожидания», — заключает Галеотти.

Кроме того, отмечает CNN, некоторые аналитики полагают, что новая структура командования также может быть попыткой Минобороны РФ улучшить координацию кампании и установить более жесткий контроль над ней в преддверии критических нескольких месяцев, в течение которых Россия надеется развернуть на поле боя оставшиеся резервные силы, мобилизованные осенью 2022 года и проходившие обучение.

Роб Ли из Королевского колледжа Лондона высказал предположение, что назначение Герасимова отчасти может быть и ответом на «все более влиятельную и публичную роль» Евгения Пригожина и ЧВК Вагнера в войне.

CNN считает «немыслимым», чтобы назначение Герасимова произошло без одобрения, а скорее даже указа Владимира Путина. «Если Герасимов переломит ход войны, это будет выглядеть гениальным ходом. Если же он потерпит неудачу, то возьмет на себя вину», — поясняет расчет Кремля американский телеканал.

Однако оптимистичных для РФ перспектив в связи с приходом Герасимова пока не видят даже радикальные провоенные российские паблики. В одном из них, Телеграм-канале Рыбарь, отметили, что «от перестановки слагаемых сумма не меняется».

Дара Массикот, старший научный сотрудник Rand Corporation, констатирует, что рокировкой Суровикина и Герасимова Минобороны РФ «понижает в должности своего самого компетентного из высших командиров и заменяет его некомпетентным». «В этой истории есть все: распри, борьба за власть, зависть», убеждена она. Она напоминает, что именно Шойгу и Герасимов — первые, кого России стоило бы винить в провале войны: именно они подписали секретный план вторжения, основанный на множестве неверных предпосылок, и не уведомили о нем большую часть собственных войск.

Галеотти же считает, что карьера Герасимова теперь «висит на волоске». «Я не думаю, что это [новое назначение генерала] сделано для того, чтобы создать предлог для его увольнения, поскольку война слишком важна, а Путин может уволить кого хочет. Однако ему нужна хоть какая-то победа, иначе его карьера закончится позором», — констатирует эксперт.