Зачем Путин сменил Суровикина на Герасимова и чего ждать от нового масштабного наступления РФ — интервью Radio NV с Михаилом Фишманом 12 января, 18:26 Эксклюзив NV Владимир Путин снова назначил Алексея Герасимова командовать российским вторжением в Украину, чтобы сократить чрезмерно возросшее влияние Евгения Пригожина, считает Михаил Фишман (Фото:Sputnik/Mikhail Kuravlev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин понял, что усиление в последние месяцы владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина перешло все разумные границы, и снятие с должности командующего вторжением Сергея Суровикина — удар по нему.

Одновременно замена Суровикина на Валерия Герасимова, вероятно, означает подготовку к новой масштабной атаке на Украину. Хотя Путин готов воевать долго и больше не боится мобилизации и смертей сотен тысяч россиян, у него все же будет оставаться соблазн добиться хоть каких-то результатов быстро и эффектно.

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Но Герасимов во главе вторжения вряд ли сможет добиться успеха и кардинально изменить стратегию РФ, которую та применяла в начале вторжения — с марта по апрель.

Об этом идет речь в интервью Radio NV с российским журналистом Михаилом Фишманом.

— Объясните, пожалуйста, зачем Герасимов Путину в данной роли именно сейчас? С чем вы связываете такое назначение Герасимова?

— Наверное, еще надо в этом разбираться и думать все-таки, что это означает. Но кажется, что это в первую очередь аппаратно-политическое решение, а во вторую — косвенно связано так или иначе с дальнейшими планами Путина на войну. Но важнее аппаратно-политические соображения, как мне представляется.

— Давайте поговорим об этих соображениях более подробно. Не все так ладно сейчас в управлении российской армией, там давно уже назревают конфликты между Министерством обороны Российской Федерации с одной стороны и представителями более радикальных сил, можно так сказать, между Минобороны и министром обороны Шойгу, и тем же главой и главным спонсором «вагнеровцев». Как по-вашему развиваются эти события и стали ли они благодаря этому назначению сейчас еще более острыми?

— Да, совершенно верно, мне кажется, что в аппаратно-политическом смысле, очевидно, два пострадавших от этого решения. Выигравших особо не видно, наверное, это руководство вооруженных сил в целом. А пострадавших двое, в первую очередь, мне кажется, это Евгений Пригожин, а во вторую — непосредственно Суровикин, который возглавлял объединенную группировку. Суровикин теряет руководство объединенной группировкой, он не то чтобы специально прямо понижен, он как был заместителем Герасимова, так и остается им, это не очень унизительно. Но он лишается прямого выхода на Путина, насколько я понимаю, во-первых. А во-вторых, получает сигнал, что если он думает, что у него есть какие-то политические и карьерные перспективы в связи с тем, как он развивает войну и управляет ею в течение последних трех месяцев, то он ошибается по этому поводу. Из него второго генерала Лебедя не получится, дает ему понять Путин, он может об этом забыть.

А что касается Пригожина, то это еще более сильный удар, потому что Суровикин — ставленник Пригожина, мы это понимаем. В первую очередь Пригожина, во вторую уже Кадырова, Кадыров тут играет, мне кажется, второстепенную роль. И бесконечные атаки на армию со стороны Пригожина, и на Герасимова лично, и на Генштаб, и отставка Лапина, утверждение Суровикина, которое очень лоббировал Пригожин… Все нынешние решения дают понять всем, что Пригожин все-таки не обладает тем влиянием, на которое он сегодня претендует. Видимо, до Путина как-то дошло или до него довели, что усиление Пригожина становится абсолютно неприличным и неприемлемым для всех остальных крупнейших игроков в силовом и военном окружении, ни для армии, ни для ФСБ, что мне кажется тоже очень важным. И он все-таки сделал из этого выводы, потому что действительно, то, что происходило с Пригожиным в течение последних месяцев, начиная с июля-августа, — это абсолютно беспрецедентный взлет, и настолько не системный, Путин понял, что надо с этим что-то делать. Поэтому главный вывод — это действительно удар по Пригожину и, соответственно, понижение Суровикина.

Общее правило при этом, мне кажется, заключается в том, что Путин ревнует всегда, во-первых, к любым успехам на фронте, у побед, как бы их ни подавали, что бы он ни считал победами, у любых успехов на фронте может быть только один автор — это он сам, во-первых. Во-вторых, он исторически боится армию, боится военных, связанных с армией, этого условного генерала Лебедя. И делает все, чтобы разделять и властвовать, это главная причина этих решений. Поэтому знакомый конь борозды не испортит, Герасимов снова отправляется вперед, несмотря на те феноменальные провалы, которые терпела армия Путина под его руководством в течение всей весны и т. д.

— Путин ревнует и Путин боится, такие слова от вас я для себя услышала. В американском Институте изучения войны говорят о том, что Кремль рассматривает назначение Герасимова как серьезную перемену в фактическом ведении войны, а что может измениться с приходом Герасимова?

— Это второе обстоятельство, насколько это связано с планами Путина на ведение войны в дальнейшем. Наверное, связь все-таки есть и она должна быть, по крайней мере мы видим, уже есть заявления депутатов, связанных с армией, что назначение связано с новыми масштабами задач, как-то я вольно цитирую, которые стоят в ходе «специальной военной операции», как они ее называют и т. д. Судя пвсему, это предвестник возможного масштабного наступления, которое готовят в Москве.